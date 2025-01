Ilnapolista.it - Goggia: «Io sarei andata dal presidente della Repubblica, per me non è concepibile pensare a un rifiuto»

ha intervistato Sofia. La sciatrice commenta anche la scelta di Sinner di non andare all’incontro con Mattarella al Quirinale.Leggi anche:e Brignone sembrano due compagne di scuola che bisticciano sull’ultimo podio condiviso (: «In Italia una cultura un po’ retrograda, da bar sport»Alberto Tomba si lamentava, come se il suo essere controcorrente desse fastidio.«Considerato arrogante perché era fuori dai canoni di serietà imposti dagli austriaci. Ma adesso nello sci ognuno esprime sé stesso liberamente, senza sentirsi costretto a vivere secondo regole di un mondo che non esiste più».Lei quali emozioni sente di portare?«Non vedo una distinzione tra la persona e il personaggio. Prima devi ottenere i risultati, poi se riesci a esprimere te stessa nella tua autenticità allora diventi personaggio.