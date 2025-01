Gioielli 2025 | un’ode alla bellezza intellettuale

Leggi su .com

Life&People.it Si è da poco concluso Vicenzaoro January, l’evento di riferimento per l’industria globale della gioielleria e punto di avvio del calendario globale del settore che ha anticipato le tendenze. Questa edizione non solo ha confermato i numeri eccezionali dello scorso anno con la presenza di 1300 brand, ma ha toccato il record della dimensione internazionale: infatti la visitazione estera – che supera quella italiana – ha raggiunto il numero straordinario della partecipazione di 145 paesi da tutto il mondo, guidati da Turchia, Stati Uniti, Germania, Spagna e Grecia. Un comparto che, nello specifico del made in Italy, continua il suo trend positivo e conferma il grande interesse del pubblico verso il gioiello come accessorio e, perché no, come forma di investimento.