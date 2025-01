Lettera43.it - Germania, seduta sospesa al Bundestag: Merz spinge per il voto sui migranti nonostante le proteste

Venerdì mattina iltedesco ha vissuto momenti di tensione durante il dibattito su un disegno di legge volto a inasprire le regole sulla migrazione. Friedrich, leader della Cdu e favorito per diventare il prossimo cancelliere alle elezioni di febbraio, ha spinto per una votazione immediatale ampieper l’approvazione, grazie ai voti dell’estrema destra di AfD, di una mozione che chiede respingimenti e controlli permanenti alle frontiere. A differenza della mozione approvata mercoledì con il sostegno del partito di Alice Weidel, il disegno di legge proposto danecessita di un ampio sostegno parlamentare. Poco dopo l’avvio del dibattito, questa mattina, la Cdu ha chiesto una sospensione della sessione per permettere una riunione interna con con il Partito socialdemocratico (Spd) del cancelliere Olaf Scholz e i Verdi.