Liberoquotidiano.it - Germania, disastro al Bundestag sui migranti: la stretta non passa, l'ultimo capolavoro di Scholz

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si alzano barricate sulla questione. Innon èta aluna proposta per un disegno di legge. Il suo obiettivo? Inasprire le politiche migratorie voluto da Cdu-Csu. La cosiddetta "legge per la limitazioni degli afflussi" è stata infatti respinta con 338 voti favorevoli e 350 contrari. Ci sono state invece cinque astensioni. Il Parlamento tedesco, dopo un acceso dibattito, si è così espresso contro il disegno di legge dei cristiano-democratici. Anche in questa occasione, la proposta dell'Unione aveva trovato il sostegno dell'ultradestra tedesca dell'AfD. Spd, Verdi e Sinistra avevano proposto di rinviare la mozione alla Commissione Interni, trovando l'opposizione di Cdu-Csu, Fdp, AfD e Bsw. La mozione prevedeva un rafforzamento delle misure di sicurezza e la chiusura delle frontiere terrestri tedesche all'immigrazione irregolare ed era già stata al centro di un braccio di ferro.