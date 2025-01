Serieanews.com - Fantaconsigli di formazione per la 23ma giornata: parola a FantaTvPlay!

ci dà i consigli diper ladi Fantacalcio di questa Serie A: da Koopmeiners a Lucca, voi chi schiererete?diper la!Cosa c’è di più elettrizzante di una nuovadi Serie A? Il fantacalcio è pronto a regalarci gioie e dolori, tra intuizioni geniali e scelte azzardate che ci faranno pentire per settimane.La 23ªsi apre con Parma-Lecce e si chiuderà lunedì sera con Cagliari-Lazio, passando per sfide dal sapore speciale come Milan-Inter e Roma-Napoli. Per darvi una mano a schierare laperfetta, abbiamo raccolto i consigli dei ragazzi di, il popolare canale di approfondimento su YouTube e Twitch. Appuntamento imperdibile oggi alle 18:15 per la diretta con tutti i dettagli!Ecco i giocatori su cui puntare, selezionati dai quattro esperti del canale:Per Claudio Mancini è il giorno di Nico Gonzalez? Turati (Monza) – Il portiere brianzolo ha dimostrato di essere affidabile anche a Genova e contro il Verona potrebbe portare un voto solido.