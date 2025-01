Cultweb.it - Cosa c’entrava Marianne Faithfull con il conte Sacher-Masoch, profeta del masochismo?

, celebre icona della musica anni ’60, scomparsa poche ore fa, ha un legame sorprendente con la famiglia, quella dalla quale deriva il termine “ismo”. Sua madre, Eva von, discendeva, infatti, da Leopold von, scrittore austriaco autore di “Venere in pelliccia”. Eva visse una giovinezza turbolenta tra la Vienna degli anni ’30 e il Berlino del periodo nazista, fino a fuggire in Inghilterra, dove nacqueFaithful foto di Yann Orhan (fonte: British Vogue)Eva von, madre di, nacque in una famiglia aristocratica austro-ungarica. Suo nonno, Artur von, era un ufficiale e scrittore, mentre il suo prozio Leopold fu il famoso autore di “Venere in pelliccia”, opera da cui derivò il termine “ismo”, ovvero quella condizione psicologica in cui una persona prova piacere, fisico o emotivo, nel subire dolore, umiliazione o sottomissione.