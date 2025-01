Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, il retroscena: tentativo per quel colpo in Serie A! Firmerà con la rivale

Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche il Juventus ci aveva provato per Pietro Comuzzo, il difensore della Fiorentina ora diretto al Napoli. Il club di De Laurentiis si è spinto fino ad un'offerta di 35 milioni di euro. I bianconeri avevano preso informazioni per il centrale, senza comunque presentare proposte ufficiali. Si è poi deciso di virare le attenzioni su Kevin Danso del Lens, ora primo nome in cima alla lista per rinforzare la difesa.