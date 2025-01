Abruzzo24ore.tv - Bollo auto: scopri se il tuo debito è stato cancellato dalla nuova legge!

Milano - Dal 1° gennaio 2025, una significativa modifica normativa ha introdotto la prescrizione immediata per i debiti legati al. Questa novità potrebbe rappresentare un sollievo per moltimobilisti italiani. Ilè una tassa regionale obbligatoria per tutti i veicoli registrati in Italia. Con la, se trascorrono tre anniscadenza del pagamento senza che l'amministrazione competente invii comunicazioni ufficiali, ilviene considerato prescritto. In altre parole, dopo questo periodo, il contribuente non è più tenuto a versare l'importo dovuto, a meno che non siano intervenute interruzioni nel termine di prescrizione. Per esempio, se ilera dovuto nel 2022, la prescrizione scatterebbe il 31 dicembre 2025, purché non siano stati ricevuti avvisi di pagamento o altre notifiche ufficiali dagli enti preposti.