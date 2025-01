Lettera43.it - Bafta per miglior film: tutti i vincitori dal 1948 a oggi

Il 16 febbraio 2025, presso la Royal Festival Hall di Londra, saranno assegnati i, riconoscimenti più importanti per il cinema mondiale assegnati dall’accademia britannica. Per la 78esima edizione, i favoriti sono Conclave ed Emilia Pérez, rispettivamente con 12 e 11 nomination, fra cui quella per. Nella lunga storia della manifestazione, hanno trionfato grandi registi come Ang Lee, Martin Scorsese, Laurence Olivier e Woody Allen, ma anche Steven Spielberg e Ridley Scott. Non sono mancati i successi italiani con Vittorio De Sica e il suo Ladri di biciclette nel 1950 e Bernardo Bertolucci con il cult L’ultimo imperatore quasi 40 anni dopo nel 1989. Solo tre le registe donne in grado di vincere il premio più ambito: la prima fu Kathryn Bigelow nel 2010 con The Hurt Locker, acclamato anche agli Oscar.