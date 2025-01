Arriva ultima Sanremo 2025 l’indiscrezione già gira | la storica cantante in fondo alla classifica

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ha del clamoroso ciò che sta venendo fuori su, a due settimane dall’inizio del Festival che sarà condotto e diretto da Carlo Conti. In tanti pensano soprattutto a chi possa vincere la kermesse musicale, ma in queste ore è uscita fuorisull’ultimo posto. Incredibilmente per molti non ci sarebbero dubbi su qualesarà in.Ovviamente durante le esibizioni potrebbe pure cambiare qualcosa nelle gerarchie di, ma per ora la situazione sarebbe abbastanza lineare. Unanon avrebbe grosse speranze di spuntarla e addirittura sarebbe la favorita numero uno a piazzarsi all’ultimo posto al termine della serata di sabato 15 febbraio.Leggi anche:: cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo Conti, qualepotrebbe subire l’ultimo postoAnalizzando ciò che dicono i bookmaker, la vittoria didovrebbero giocarsela Giorgia, Olly e Achille Lauro.