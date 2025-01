Panorama.it - Arriva il cerotto che cura il cuore

Leggendo il titolo ci si potrebbe confondere. Èta la soluzione per le pene d’amore? Dispiace deludere ma no. Per quelle servirà ancora sfogliare un bel libro, sfogarsi con un amico, annegare nelle lacrime mentre si guardano vecchie foto. Ma non disperate. La notizia è seria e apre la strada a importanti sviluppi nel mondo della scienza. La novità riguarda tutti coloro che soffrono di insufficienza cardiaca, ancora oggi una delle principali cause di morte al mondo. Secondo l’Istituto Mario Negri, specializzato in ricerche farmacologiche, solo in Italia ne sono colpite 1milione di persone. Non solo. Ad oggi l’insufficienza cardiaca è il primo motivo di ospedalizzazione per gli over sessantacinque, tanto da essere considerata un problema di salute pubblica. Tuttavia, uno studio apparso sulla rivista scientifica Nature potrebbe rappresentare il punto di svolta.