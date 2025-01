Sport.quotidiano.net - Arezzo a trazione anteriore. Ecco Ravasio, piace Russo

di Matteo MarzottiSe non ha ridisegnato il proprio reparto offensivo poco ci manca. Di certo il Cavallino adesso ha più scelte in chiave "prima punta". L’dopo aver ceduto Gucci e tesserato Capello - in grado di agire come attaccante esterno, seconda punta e centravanti - mette a segno un altro colpo. Dal Cittadella arriva un terminale offensivo che ben si sposa (teoricamente) con il tridente.infatti Mario, classe 1998, prelevato a titolo definitivo dal Cittadella. Per lui un contratto con scadenza 30 giugno 2027. Originario di Bergamo, è calcisticamente cresciuto tra le fila dell’Albinoleffe dove è rimasto per sette campionati, sempre in serie C (119 presenze e 14 gol). Da qui il passaggio alla Lucchese (29 presenze e 3 gol) e poi il prestito al Sorrento. Con i campani nella passata stagione ha messo insieme qualcosa 12 gol in 38 partite.