Quotidiano.net - Alessia e Chiara, due assassine che non volevano essere madri

Pifferi ePetrolini. Due donne, due, due. Riflessi distorti dello stesso specchio, due facce dell'abisso di chi nega, manipola e riscrive la propria verità per uscire pulite da un orrore che hanno orchestrato con freddezza.Pifferi ha lasciato morire la figlia Diana, 18 mesi. Sei giorni di agonia. Sei giorni di fame, sete, paura. Un delitto che trasuda indifferenza emotiva più che impulso omicida. Non ha ceduto ad un raptus. Ha scelto. E, mentre Diana moriva,era altrove, tra letti occasionali e gite al lago.Petrolini, invece, ha sepolto i suoi figli nel giardino di Traversetolo quando erano appena nati. Lo ha fatto come si cancella un errore di percorso. Niente a che fare con un blackout emotivo, ma con una strategia di occultamento.