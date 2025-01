Adsp del Mar Tirreno Centrale intesa con i sindacati | sospeso lo sciopero del 3 e 4 febbraio

Leggi su Ildenaro.it

lodegli addetti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar. La protesta era stata proclamata alle organizzazioni sindacali di categoria per la giornata di oggi, per il 3 e 4. La decisione è stata resa dopo l’incontro in Prefettura del 30 gennaio che, come informa una nota diffusa da Filt-Cgil Fit-Cisl e Uiltrasporti Campania, “ha registrato la disponibilità dell’Autorità Governativa a monitorare l’evoluzione della vertenza attraverso un tavolo permanente e, nel pomeriggio, degli esiti dell’audizione presso la IV Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale della Campania, dove il Segretario Generale Giuseppe Grimaldi, al termine di un articolato dibattito, ha accolto la richiesta del sindacato di convocare ad horas un tavolo di confronto alla presenza dell’Associazione Rappresentativa Datoriale Nazionale, Assoporti”.