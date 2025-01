Terzotemponapoli.com - A Stile TV si parla del Napoli e del mercato del Club azzurro

Carannante aTv: “Ilva rinforzato solo con giocatori pronti altrimenti meglio non prendere nessuno”ATV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Carannante, exed ex compagno di Conte al Lecce“Oggi i terzini attaccano mentre quando io giocavo e attaccavo mi tenevano al guinzaglio perché i terzini non giocavano così! Nessuno è riuscito a giocare a 16 anni come me, speriamo che non mi buttano giù questo record perché ci tengo!!! Spero che ilvincerà lo ScudettoSpero che ilvincerà lo Scudetto. Devo dire che questa squadra mi ricorda molto ildi Spalletti come mentalità, determinazione e sono ancora molto arrabbiato con questi giocatori che l’anno scorso erano irriconoscibili.