Washington almeno 19 morti nello scontro tra un aereo e un elicottero | tra loro atleti della nazionale americana di pattinaggio – Il video

Ci sarebbero alcuni membrisquadradiartistico su ghiaccio tra le decine di vittime – al momento se ne contano 19 – dell’incidente che ha coinvolto l’di linea CRJ-700 e l’militare Sikorsky H-60 sui cieli del Reagan National Airport di Arlington in Virginia, vicino a. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato alloavvenuto intorno alle 21 ore locali. Il velivolo, decollato dal Kansas, trasportava 64 persone tra passeggeri ed equipaggio, sull’erano presentitre uomini. Entrambi sono precipitati nelle acque del fiume Potomac, da qui le squadre di sommozzatori sono riusciti ad estrarre una delle due scatole nere e dei bagagli. «Siamo devastati da questa tragedia indicibile e teniamo strette nei nostri cuori le famiglie delle vittime», si legge in una dichiarazioneUs Figure Skating citata dalPost.