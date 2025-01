Trento, 13enne violentato da due 14enni per una sigaretta elettronica. La scena ripresa da uno degli aggressori e diffusa in chat

Leggi su Open.online

Un ragazzoha denunciato di essere stato picchiato e stuprato da due amici quattordicenni per non aver restituito unada 15 euro. Uno dei due avrebbe anche filmato l’accaduto diffondendolo in alcune. I fatti, avvenuti nel bagno di un centro commerciale di una valle trentina nell’estate del 2024, sono approdati ora al Tribunale dei minori di. I due giovani, figli di genitori immigrati e connazionali della presunta vittima, sono accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata. Uno dei due deve anche rispondere della diffusione del video. È atteso nei prossimi giorni l’incidente probatorio, durante il quale i pm interrogheranno ilin forma protetta.Laprestata, le minacce e lo stuproI tre ragazzi si incontrano, nell’estate dello scorso anno, al centro commerciale.