Anteprima24.it - Salerno, complesso di San Michele: al via i “I venerdì di Caravaggio” con l’ensemble La Burrasca

Tempo di lettura: 6 minutiAl via31 gennaio, alle ore 19, neldi San, il cartellone musicale, che farà da colonna sonora alla visione della “Presa di Cristo” del, realizzato in collaborazione con i “Concerti d’Estate di Villa Guariglia”, per la direzione tecnica di Olga Chieffi, angolando il proprio il vedere e il sentire sulla tela in sè e il suo autore accompagnerà i fruitori sino al 21 marzo con cinque appuntamenti. Il primo concerto in programma, per il quale si ha da ringraziare il direttore del Conservatorio “G.Martucci” diFulvio Artiano, dal titolo “Un viaggio in Europa” è stato affidato al trio La, composto da Mario Ricciardi ai flauti dolci, Sergio De Castris al violoncello barocco e Pierfrancesco Borrelli al clavicembalo. Le fonti bibliografiche che, sia pure a tratti, hanno permesso di ricostruire la vita di, descrivono vicende rozze, con strascichi giudiziari, spesso culminate in modo drammatico.