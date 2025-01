Lanazione.it - Prato, distretti europei a confronto sulle buone pratiche di gestione dei rifiuti tessili

, 30 gennaio 2025 - Si sono svolte il 28 e 29 gennaio la study visit die la riunione operativa del progetto europeo TEXAD, del quale il Comune diè partner. Erano presenti i referenti dei diversi partner di progetto, ovvero 5 comuni e 2 agenzie di 6 diverse nazioni: i comuni di Boras (Svezia), Santo Thirso (Portogallo), Matarò (Spagna), Enschede (Olanda), Stara Zagora (Bulgaria), l’agenzia di Sviluppo Regionale della Rzeszow polacca e l’associazione catalana delle imprese della moda ModaCC; con loro anche alcuni partner tecnici e consulenti. Obiettivi del progetto TEXAD Texad si propone di esaminare le politiche locali, sia cittadine che di distretto o regionali, che riguardano, in ambito tessile, la prevenzione dei, la raccolta differenziata, la logistica, lo smistamento e l’utilizzo delle tecnologie intelligenti in queste diverse fasi; nonché le strategie per aumentare la consapevolezza dei consumatori.