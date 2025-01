Ilfattoquotidiano.it - Pfas, a molti non conviene che si parli anche dei derivati dei fossili

Sono più di 4700 (!) e hanno nomi sconosciuti ai più come acido perfluoroottanoico, oppure perfluoroottansolfonato, oppure ancora perfluorononanoato di ammonio. Ma un nome conosciuto è invece il Teflon. Sono i(acronimo inglese di “perfluorinated alkylated substances”), prodotti chimici nati nella prima metà del secolo scorso e utilizzati nell’industria a partire dagli anni Cinquanta, che conferiscono alle superfici repellenza all’acqua e ai grassi. A differenza di altri prodotti chimici visibili e tangibili, inon si vedono, non si toccano, ma esistono e sono dappertutto (di recente l’allarme è stato sollevatoper la carta da forno).E forse non è un caso che se si digita “” su Google, uno dei primi siti che li riporta sia la Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca sul cancro.