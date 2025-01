Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-EINTRACHT 2-0: Dybala-Angelino volano, Dovbyk compassato

Voti e giudizi del match dell’Olimpico tra i giallorossi e i tedeschi valido per l’ottava giornata della League Phase dell’Europa LeaguePaulo(LaPresse) – calciomercato.itSvilar 6,5Mancini 6,5Hummels 6,5Ndicka 6,5Saelemaekers 7. Dal 61? Soulé 6,5Paredes 6. Dal Cristante 61? 6Kone 6,57,5TOP7,5: di prestazioni positive ce ne sono tante stasera, ma lui in queste serate tira fuori quella magia in più che a tutti gli altri manca. Non è colpa loro, è solo che lui è nato col ‘dono’. Immarcabile o quasi stasera. Una gioia, oltre che una Joya. Dall’81’ Celik svPellegrini 6,5. Dall’81’ Pisilli svFLOP5,5: stasera fa spazientire pure Ranieri, oltre all’Olimpico che lo fischia all’uscita dal campo. Non una bella partita, decisamente, sbaglia tecnicamente, sbaglia scelte, sbaglia movimenti.