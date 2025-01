Sololaroma.it - Nainggolan rompe il silenzio: “Voglio ritrovare la mia serenità”

Negli scorsi giorni Radjaera stato arrestato in Belgio con l’accusa di essere coinvolto in un traffico internazionale di cocaina. Il giocatore belga al quale era stata perquisita anche l’abitazione oltre che sequestrata la macchina, si era dunque sottoposto ad un lungo interrogatorio per poi passare una notte in prigione in attesa della nuova comparsa davanti al gip di Bruxelles.Proprio al termine di quest’ultima però era avvenuto il rilascio in libertà vigilato, con il vincolo di non poter lasciare in alcun modo il Belgio.dunque ha potuto far ritorno a casa, in attesa di capire quali saranno le novità relative alla sua situazione. Nel frattempo il presidente del Lokeren ha parlato di un possibile ritorno in campo dell’ex giallorosso, che aveva appena iniziato la sua nuova avventura nella Serie B belga.