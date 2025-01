Lapresse.it - Migranti, Piantedosi a vertice Ue: “Confronto su ipotesi rimpatri in Paesi terzi”

Leggi su Lapresse.it

Il ministro dell’Interno, Matteo, ha partecipato giovedì a Varsavia al Consiglio informale Giustizia e Affari Interni dell’Unione Europea. Tra i temi affrontati quello deie ledell’utilizzo di hub income quelle previste dal protocollo Italia-Albania. “Durante la riunione ci siamo confrontati sullo sviluppo di soluzioni in ambito migratorio e nel corso del mio intervento ho sottolineato l’importanza di anticipare l’applicazione di alcune disposizioni del Patto Migrazione e Asilo, per facilitare il ricorso alle procedure accelerate di frontiera, come quelle previste nel Protocollo Italia-Albania. Oggi a Varsavia c’è stata ampia convergenza sulle posizioni italiane, al punto che il documento di discussione della Presidenza polacca contiene un esplicito riferimento al Protocollo Italia-Albania come esempio di cooperazione innovativa“, ha detto il titolare del Viminale dopo il