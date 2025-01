Lanotiziagiornale.it - Merz sdogana l’ultradestra: in Germania il cordone sanitario è storia

Il 29 gennaio 2025 sarà ricordato come un giorno nero per la democrazia tedesca. Per la prima volta dal dopoguerra, il Bundestag ha assistito a un evento che sancisce una svolta: l’Unione Cristiano-Democratica (CDU) di Friedrichha accettato i voti di Alternativa per la(AfD) per far passare una mozione che chiede un inasprimento delle politiche migratorie. Una rottura storica con ilche, fino a ieri, sembrava invalicabile.La svolta storica: la CDU cede ai voti dell’AfDLa mozione, approvata con 348 voti a favore e 345 contrari, introduce controlli permanenti alle frontiere e accelera le espulsioni delle persone migranti irregolari. Non è una legge, ma è un segnale. E il segnale è chiaro: per la CDU di, governare passa sopra qualsiasi principio. Persino quello di non spartire voti con l’estrema destra.