Ilrestodelcarlino.it - Memoria a fumetti, classe premiata da Mattarella

Una delegazione della4N dell’istituto Gobetti di Scandiano martedì è stata ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergioinsieme al ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara e al presidente dell’Ucei Noemi Di Segni. Dopo il viaggio a Cracovia e la visita ai luoghi simbolo della Shoah, gli studenti hanno ottenuto una menzione speciale per il progetto ‘La’ nell’ambito del concorso nazionale ‘I giovani ricordano la Shoah’. "Essere ricevuti e premiati dal presidente della Repubblica è stata un’emozione che ricorderò per sempre", racconta Andrea che ha avuto l’onore di ritirare la pergamena. Per l’insegnante Francesca Bertolani "è stata una giornata speciale: ci siamo sentiti orgogliosi di rappresentare la nostra scuola nella sede istituzionale più importante della Repubblica.