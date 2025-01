Oasport.it - LIVE Bellucci-Kovacevic 5-7, 0-1, ATP Montpellier in DIRETTA: l’americano vince il primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Palla corta diche poi chiude con il passante di dritto in allungo.30-0 Primante in diagonale.15-0 Dritto profondo diche non lascia scampo aal servizio.1-0 Gioco rapido, sbaglia con la risposta di rovescio.40-15 Prima a uscire e chiude con la schiacciata.30-15 Ancora ace per.15-15 Non passa la palla corta del newyorkese.15-0 Primante perche torna al servizio.SECONDO SETUnparziale caratterizzato da una grande continuità al servizio, loperòsfruttando l’unica palla break a sua disposizione.7-5ilset grazie ad un altro errore diin uscita dal servizio.Set Point per! Brutto errore di dritto di