L’inesistente post X del WEF e le fantomatiche dichiarazioni di Klaus Schwab

Circola uno screenshot di un presuntoX attribuito al World Economic Forum (WEF), in cuiaffermerebbe che mangiare carne e possedere proprietà sarebbero in contrasto con gli sforzi per ridurre le emissioni di CO2. Tuttavia, questa affermazione è falsa: il tweet non esiste e lo screenshot è un fotomontaggio.Per chi ha frettaNon esiste alcun riscontro sul fantomaticoX.La falsa narrazione circola almeno dal 2022.L’immagine delX risulta piena di errori.AnalisiLa narrazione del fantomaticoX del World Economic Forum circola attraversocome quelli della pagina Facebook Società Progresso:: “Dato che l’umanità si muove verso un futuroCO2, la gente deve accettare che cose come mangiare carne e proprietà immobiliare, sono insostenibili.