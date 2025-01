Ilrestodelcarlino.it - Ladro di spiccioli al palazzo comunale ripreso dalle telecamere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella notte fra martedì e mercoledì, una persona non identificata si è introdotta all’interno delmunicipale in via Marino Moretti, entrando da una porta posta sul retro. Ilha poi raggiunto un distributore di bevande e caffè, scassinandolo con un cacciavite o un arnese simile. Alla fine è riuscito a rubare pochi euro in monete e poi se la è data a gambe, senza introdursi negli uffici e non ha portato via niente altro. Il ladruncolo è stato, in corso le indagini da parte dei carabinieri.