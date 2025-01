Sport.quotidiano.net - La Ternana a caccia di rinforzi, Mammarella:: "Ci potenzieremo"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Laproverà a sfruttare gli ultimi giorni della sessione invernale del mercato per provare a rinforzare l’attuale organico e recuperare terreno sulla capolista Entella. "Stiamo cercando di rinforzare ancora la squadra – ha spiega il direttore sportivo Carlo–, specialmente nel reparto difensivo. Ci sono delle trattative in corso, ma non faccio nomi finché non saranno chiuse. Tozzuolo è un obiettivo, ma non l’unico. Quando si tratta di giocatori importanti le trattative sono sempre complesse perché entrambe la parti devono valutare molti aspetti. Se non chiuderemo per lui vireremo su un altro profilo. Voglio ricordare che Casasola è un giocatore molto duttile che può fare anche il braccetto. Da qualche settimana stiamo parlando del prolungamento con de Boer, ma non dipende solo da noi.