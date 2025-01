Lanazione.it - La BC Servizi non sbaglia e supera Castelfiorentino al Palasport Estra

Arezzo, 30 gennaio 2025 – Bella vittoria per la BCArezzo nell'ultimo turno casalingo della prima fase, gli amaranto hanno battuto con autoritàconquistando due punti che, uniti alle sconfitte di Mens Sana Siena e Quarrata, fanno risalire la SBA al quinto posto in classifica. Primo quarto equilibrato con le due squadre che entrano subito in confidenza con il canestro, Arezzo segna 21 punti nei primi cinque minuti costringendo a rincorrere gli avversari che hanno un bel colpo di coda nel finale di quarto chiuso sul 26-23 per la SBA.prova a cavalcare la scia positiva riportandosi avanti sul 28-26 grazie ad un mini break di 5-0, questo però sarà l'ultimo vantaggio degli ospiti. La BCinfatti cambia marcia inizia a spingere in velocità con un Buzzone particolarmente ispirato che porta per la prima volta sulla doppia cifra di vantaggio la SBA (43-33).