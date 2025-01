Juventusnews24.com - Infortunio Kalulu: il difensore è al J Medical. Ora gli esami per saperne di più sul problema accusato in Juve Benfica – VIDEO

di RedazionentusNews24: ilè al J. Ora glistrumentali perdi più sulin(Marco Baridon inviato al J) – All’indomani della sconfitta in Champions League contro il, lantus è in attesa di scoprire l’entità dell’rimediato da Pierre.Pierre #al Jdopo l’patito in #SLB ??per ilfrancese ??? @BaridonMarco pic.twitter.com/TtKozsCPqq—ntusNews24.com (@junews24com) January 30, 2025Come appreso dantusnews24 ilè arrivato intorno alle 10:30 presso la struttura per sostenere glistrumentali. Nelle prossime ore è atteso un comunicato ufficiale per comprendere entità e tempi di recupero.Leggi suntusnews24.