Gqitalia.it - In Babygirl Harris Dickinson è un dominatore dello streetwear

Il seguente articolo contiene spoiler su.Ai tempi di Cinquanta sfumature di grigio la sartoria costosa era diventata sinonimo di fantasia BDSM, ma nel nuovo thriller eroticodi Halina Reijn l'abbigliamento sportivo è il nuovo padrone.che ordina a Nicole Kidman di inginocchiarsi mentre indossa una felpa Nike oversize con cappuccio e un paio di adidas Spezial? «È il poterestreet style e della sicurezza animale», hanno affermato i costumisti del film, Kurt e Bart.Per un po' di tempo, i dominatori del cinema hanno fatto parte del canone sartoriale di Cinquanta Sfumature.