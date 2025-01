Movieplayer.it - Il ragazzo dai pantaloni rosa torna al cinema nella giornata contro il bullismo e cyberbullismo

Leggi su Movieplayer.it

Uno speciale evento live con i protagonisti della pellicola rivelazione celebrerà il ritorno in sala solo per un giorno a prezzo ridotto. Successo a sorpresa della passata annatatografica, Ildaista per fare ritorno nei. L'occasione è lanazionaleile il cyberistituita nel 2017 dal Miur, che si terrà il 7 febbraio. Per l'occasione il film rivelazione diretto da Margherita Ferri tornerà neidi tutta Italia a prezzo ridotto grazie a Eagle Pictures, che lo riporta nelle sale con un evento live che inizierà alle 20.00 presso l'UCI Porta di Roma e riporterà sul palco i protagonisti di questa incredibile avventuratografica e umana. Teresa Manes, il produttore e sceneggiatore Roberto .