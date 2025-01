Il Garante della Privacy blocca DeepSeek in Italia Chat e dati personali ecco i rischi con l’app di AI cinese

Leggi su Open.online

Ilhatoin. Le risposte date dalla societàche ha sviluppato l’intelligenza artificiale low cost in grado di rivaleggiare con quelle Made in Usa sono state considerate «del tutto insufficienti» dall’Autorità che ha quindito il trattamento deidegli utentini. Scrive il: «Contrariamente a quanto rilevato dall’Autorità, le società hanno dichiarato di non operare ine che a esse non è applicabile la normativa europea». Al momento non è chiaro quali informazioniraccolga in merito ai propri utenti, dove finiscano e a quale livello di riservatezza siano sottoposte. Domande con cui la societàè stata interpellata dal. Finché non verrà fatta chiarezza l’Autorità non solleverà il blocco sulbot.