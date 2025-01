Sport.quotidiano.net - Il Bologna saluta:. Pobega per l’1-1 con lo Sporting

(4-2-3-1): Israel 6.5; Fresneda 5.5, Diomande 6, Inacio 5.5, Araujo 6; Hjulmand 6, Debast 5.5 (5’ st Simoes 6.5); Trincao 5 (42’ st Reis sv), Braganca 5.5 (17’ st Quenda 6.5), Catamo 5.5; Harder 7. In panchina: Kovacevic, Callai, St, Juste, Esgaio, Brito, Felicissimo, Couto, Nel, Moreira. Allenatore: Borges 6.(4-2-3-1): Ravaglia 6.5; Holm 6 (1’ st Lykogiannis 5.5), Beukema 6.5 (1’ st Erlic 6), Casale 5.5, Miranda 6; Fabbian 6, Ferguson sv (10’ pt Moro 7); Ndoye 5.5,7 (30’ st Odgaard 6), Iling-Junior 6 (34’ st Dallinga sv); Castro 5.5. In panchina: Skorupski, Bagnolini, Moro, Ravaglioli. Allenatore: Italiano 6.5. ARBITRO: Bastien (Francia) 5.5. RETI: 21’ pt, 32’ st Harder. NOTE: serata piovosa, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Holm, Beukema, Debast, Iling, Lykogiannis, Simoes, Erlic, Hjulmand, Quenda.