Panorama.it - Generali: piano strategico con maxidividendi e buyback. Ma pesa la questione Natixis (e non solo)

Leggi su Panorama.it

alza il tiro. Al via il nuovoal 2027 del Leone: 7 miliardi di dividendi ai soci, crescita fino al 10% annuo, target 11 miliardi di generazione di cassa, a un buy back di almeno 1,5 miliardi. Sul tavolo allo strategy day dioggi a Venezia anche l’affare, difeso a spada tratta dal ceo Philippe Donnet. Mentre c’è stato un rumoroso sull’altro punto chiave per il futuro: l’ops lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca. Tutte questioni che però saranno cruciali per l’assemblea dell’8 maggio quando il cda sarà rinnovato.Iltriennale presentato dal CEO Philippe Donnet prevede una crescita dell'utile per azione tra l'8% e il 10% annuo, con una politica di distribuzione ai soci particolarmente generosa: oltre 7 miliardi di dividendi (+30% rispetto al triennio precedente) e un programma di riacquisto di azioni proprie per 1,5 miliardi, di cui 500 milioni già previsti per quest'anno.