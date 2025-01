Lettera43.it - Film e serie tv da vedere a San Valentino

La sera di Sannon tutti vanno a cena fuori o si godono percorsi relax e vacanze alternative. C’è chi preferisce restare a casa, organizzare una cenetta romantica e guardare unin tv o unasulle piattaforme streaming. Per loro, ecco un elenco di 10 tra pellicole storie e teleper una serata all’insegna dell’amore, ma non solo.I 5daLove ActuallyUna delle scene simbolo di Love Actually (YouTube)La più classica delle pellicole romantiche non può non essere citato tra ida guardare a San. Si tratta di Love Actually. Il regista Richard Curtis è riuscito a girare una pellicola corale con un cast eccezionale. Ci sono, per citarne alcuni, Hugh Grant, Emma Thompson, Rowan Atkinson, Colin Firth, Liam Neeson, Alan Rickman e Keira Knightley, a dar vita a un intreccio di dieci storie d’amore per le vie di Londra.