Lanazione.it - Fiaccolata per il giovane trovato morto a Perugia. Il padre: “Vogliamo capire cosa è successo”

, 30 gennaio 2025 – 'Siamo qui, aper lui e per non lasciare sola la sorella gemella. E' un dramma a cui non riusciamo a dare una spiegazione. Tutto quello cheora èchee speriamo che la magistratura e le forze dell'ordine ci diano delle risposte''. Così all'Adnkronos, ildi Andrea, il 19enne universitario di Lancianoieri pomeriggio in una stanza del centro storico di, città dove si era trasferito per studiare Informatica. Tutta la famiglia ha raggiunto il capoluogo umbro. ''Non abbiamo notizie - riprende il papà -. Siamo qui in attesa. A parte il ritrovamento della salma, non sappiamo altro. Vorremmoche ci facesse in quella stanza, come si è rilì,è accaduto. E' triste, tutto, ma più triste è non riuscire a comprendere, non riuscire a trovare spiegazioni, non riuscire a dare una ragione a questo dramma''.