F1 | l’Africa spinge per tornare ad ospitare un GP due le opzioni

peradun Gran Premio di Formula 1. È dal secolo scorso che il continente africano non vede disputare sul proprio suolo una corsa, ma stanno aumentando le pressioni per riportarne almeno una. Ruanda e Sudafrica sono i nomi più caldi e sperano di realizzare i loro ambiziosi progetti per la stagione 2027. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è da tempo un sostenitore di un Gran Premio africano e questo sentimento si sta diffondendo tra i suoi colleghi piloti. “Mi piacerebbe correre in Africa. Siamo molto entusiasti di essere su questa strada”, ha detto il campione in carica Max Verstappen alla BBC. Il Ruanda in particolare sta offrendo diversi spunti innovativi, mirando a fondere gli sport motoristici con la sostenibilità e la bellezza naturale. Il presidente Paul Kagame ha annunciato formalmente la candidatura del Ruanda a dicembre e il paese ha il sostegno del capo dell’organismo di governo degli sport motoristici mondiali (FIA).