Deve tenersi pronta Grande Fratello per Eva Grimaldi il momento più emozionante

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mancano poche ore alla nuova puntata in diretta del, programmata per la serata del 30 gennaio ovviamente su Canale 5. E per Evasi preannuncia un appuntamento molto importante e significativo, visto che Alfonso Signorini e la produzione le stanno preparando una cosa che presumibilmente lei sta attendendo da tempo.Una vera e propria sorpresa è in arrivo alper Eva, la quale potreebbe anche scoppiare in lacrime per l’emozione. Lei non è ancora a conoscenza di questa scelta degli autori e del conduttore, ma nel corso dell’appuntamento serale vedremo qualcosa di bellissimo.Leggi anche: “Io e Iago?”., la confessione di Stefania Orlando: cosa succede con lo spagnolosorpresa in arrivo per EvaL’annuncio su Evaè giunto su più fronti.