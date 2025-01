Chiara Ferragni ha già versato 34 milioni di euro per i casi del Pandoro e delle uova

Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni ha già versato 3,4 milioni di euro per i casi del Pandoro e delle uova

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mentre il gossip infuria,– rinviata a giudizio per truffa aggravata – comparirà davanti a un giudice, il prossimo 23 settembre. In aula però non si saranno le parti offese individuate dai pm di Milano. L’imprenditrice digitale – a quanto risulta all’Adnkronos – ha già3,4didopo che l’indagine è diventata di dominio pubblico. Un vero salasso che però non ha garantito all’imprenditrice di chiudere l’affaire.In particolare, l’influencer da 28,6di follower, haun milione al Regina Margherita di Torino a sostegno dei bambini malati. Un modo per riparare all’”errore di comunicazione” che avrebbe indotto i consumatori ad acquistare il, a prezzo maggiorato, pensando di effettuare una donazione benefica all’ospedale. Lo scorso luglio, invece, c’era stato l’annuncio dell’Antitrust del bonifico, da parte di, di 1,2diall’impresa sociale ‘I Bambinifate’ per l’iniziativa legata allepasquali.