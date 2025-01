Juventusnews24.com - Caruso da spettatrice per la Juventus Women: la aspetta il Bayern – FOTO

di RedazioneNews24daper la: la capitana bianconera a Biella per seguire la sfida contro la Lazio prima di trasferirsi al BayernAriannaè presente suglia spalti del Pozzo La Marmora daper seguire laLazio, match valido per la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia femminile. Nelle prossime ore diventerà una giocatrice del Bayern Monaco.Arianna #daa Biella per seguire la #. Nelle prossime ore diventerà una giocatrice del Bayern? @Maumunno pic.twitter.com/Pkmh8Nfq8S—News24.com (@junews24com) January 30, 2025 La capitana bianconera ha infatti ricevuto un’offerta irrinunciabile dal Bayern Monaco (cifra riservata per volontà dei bavaresi), pronto a pagare la clausola rescissoria valida per l’estero presente nel suo contratto per strapparla immediatamente alla Juve.