Juventusnews24.com - Canzi a Sky: «Oggi è una partita complessa. Addio Caruso? Ha avuto questa opportunità e ha deciso di accettarla»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Massimiliano, allenatore della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-della sfida contro la Lazio: le sue paroleMassimilianoha parlato ai microfoni nel pre-di Juventus Women Lazio, sfida valida per la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia femminile. Le parole del tecnico bianconero:CAMBI – «La fortuna é che la società mi ha messo a disposizione una rosa molto ampia, molto completa e profonda.giocano tutte le ragazze che comunque hanno giocato tante partite titolari sia in campionato che in Champions League e ho la fortuna di farle girare.è unacontro una squadra che abbiamo incontrato tre volte e ogni volta ci ha messo in difficoltà. Laè tutta da giocare».