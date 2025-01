Inter-news.it - Braga-Lazio, sconfitta indolore per Baroni. Primo posto finale!

Laperde per 1-0 contro ilin Portogallo ma vive una serata quasi storica per il club. I biancocelesti chiudono il campionato di Europa League al. PRIMI! – In Portogallo lacade in piedi contro ilperdendo con il risultato di 1-0. In piedi perché i biancocelesti tengono comunque un piazzamento storico in Europa League: sono primi nella classificadella fase campionato attuale. 19 punti in 8 partite sono bastati per finire sopra Athletic Bilbao, Manchester United e Tottenham finiti appena sotto. Nella trasferta odierna la squadra di Marcoè andata subito sotto. Al minuto 6 Ricardo Horta ha segnato l’unica rete della serata, tra l’altro la prima delle 18 partite in programma di Europa League.ha approfittato del risultato acquisito per fare un po’ di turnover: spazio alle seconde linee come Luca Pellegrini, Fisayo Dele-Bashiru, Pedro, Tijjani Noslin e Loum Tchaouna.