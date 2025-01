Biccy.it - Assistente di Fedez, la sua posizione: che cosa ha detto

Leggi su Biccy.it

In tutta la faccenda che riguarda, Chiara Ferragni, Angelica e Fabrizio Corona, la persona più lucida, quella che ha cercato di salvaguardare la situazione fino all’ultimo è senza ombra di dubbio l’del rapper, Eleonora Sesana.Corona nell’episodio del suo podcast disponibile solo su abbonamento ha caricato una telefonata a tre fatta tra lui, Angelica e, in cui i due innamorati hanno discusso animatamente e ad un tratto la ragazza ha tirato in ballo Eleonora chiedendo il suo parere. La Sesana non ha preso le parti di, ma ha cercato di riportare la calma e dividere le colpe a metà, spiegando che i loro atteggiamenti sono stati entrambi deleteri (ammettendo però che Federico ha esagerato su alcune cose).In un’altra chiamata Fabrizio ha annunciato che avrebbe fatto uscire tutto ed Eleonora ha cercato di far capire all’ex re dei paparazzi che una bomba del genere avrebbe fatto male in primis a: “Mastai dicendo? Ci passa male Fede“.