Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Moné trionfa su Yuka Sakazaki e resta campionessa TBS a AEW Dynamite

L’ultimo episodio di AEWsi è tenuto alla Probst Arena di Huntsville, Alabama.ha difeso il TBS Title contro, un’altra occasione per la “CEO” di dimostrare di meritare il suo posto al vertice del pro wrestling.Da quando ha firmato con AEW, l’ex Sasha Banks sta ricevendo un ottimo trattamento da Tony Khan. Attualmente detiene anche altri due titoli in federazioni diverse, quindi è probabile che il suo regno continui almeno fino al 2025.Il match per il TBS Title è stato il Main Event della serata.ha dominato le fasi iniziali, maè riuscita a evitare un attacco quando la giapponese è salita sulla terza corda per un tuffo all’esterno del ring. Questo ha permesso adi prendere il controllo.Isgetting in the Champ's head?!Watch #AEWLIVE on @TBSNetwork & @SportsOnMax@Varnado @pic.