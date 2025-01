Donnaup.it - Addio condensa sui vetri e sulle finestre con questi trucchetti!

Quante volte, guardando quella patina sui, tempestata di goccioline, avete pensato che vorreste direalla? Infinite!Partiamo dal presupposto che quell’alone si forma a causa dello sbalzo di temperatura e che d’inverno è assai più probabile ritrovarsi leannebbiate. Detto questo, cosa possiamo fare per evitarlo? Tanto per cominciare, molto dipende dalla tipologia di infissi, quelli più moderni, infatti, sono predisposti in modo tale da ridurre al minimo il passaggio di aria. Se, però, vi trovate a combattere una battaglia quotidiana contro questo fastidioso problema, il primo consiglio è quello di arieggiare la stanza il più possibile, questo asciugherà le gocciolina d’acqua. Possibilmente deumidificate l’ambiente, posizionando una ciotola di sale grosso o di riso vicino alle tende.