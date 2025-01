Gamberorosso.it - Addio a pranzo fai da te. Anche in Italia è boom di piatti pronti

Dagli studenti fuori sede ai professionisti con poco tempo a disposizione. Sulle scrivanie e tavole deglini c'è sempre meno spazio per la schiscetta ma sempre più posto per i pasti. Merito dell'ampliamento dell'offerta "ready to eat" nei negozi e nei supermercati, che negli ultimi anni ha garantito una vera e propria esplosione del segmento. Un'evoluzione del vecchio panino al banco gastronomia che ha fatto registrare in, come nel resto d'Europa, un'espansione dei cibi che non devono essere cucinati o riscaldati prima di essere mangiati in pausae perché no a casa. A testimoniarlo sono i numeri delle vendite. Secondo i dati della società di ricerca Circana, il settore del "retail ready to eat" rappresenta il 3,5% del mercato foodservice in, con un valore di 2,5 miliardi di euro.