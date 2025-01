Zonawrestling.net - WWE: Jordynne Grace ha affermato che non sarà a Indianapolis per la Royal Rumble

ha da poco firmato il suo contratto con la WWE, ma i rumours sul suo conto hanno già iniziato a circolare, complice l’arrivo delladi questo sabato. Sono in molti, infatti, a credere che laparteciperà al match omonimo questo fine settimana (come successo anche lo scorso anno), ma la stessa wrestler ha messo a tacere i rumours tramite il suo account X.Sui social, l’ex TNA Knockouts Champion ha scritto quanto segue, allegando la foto di un biglietto aereo per Austin, Texas:“Al 100% darò una festa per il 50esimo compleanno di mia madre questo fine settimana. Vi voglio bene comunque.”Un suo ex collega in TNA, però, le ha risposto scrivendo in modo particolare. AJ Francis (Top Dolla), infatti, ha scritto:“, sarò onesto.non ti crediamo.”Ovviamente, il post diha generato diverse reazioni all’interno della community online, in particolare di coloro i quali credono che la wrestler abbia solamente cercato di depistare i fan.