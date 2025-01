Calciomercato.it - Trigoria, clima sereno prima dell’Eintracht: tutti presenti, Shomurodov preso di ‘mira’ dai compagni

I giallorossi potranno contare su tutta la rosa per la sfida decisiva contro i tedeschi che deciderà le sorti europee dei capitolini: out il solo HermosoLa Roma torna ad allenarsi aper la rifinitura alla vigilia della sfida decisiva contro l’EintrachtFrancoforte, che lotta per il secondo posto. Dopo il ritorno alla vittoria in trasferta, la squadra di Ranieri vuole confermare il buon momento anche in Europa League, dove però si preannuncia una partita da dentro o fuori. La Roma non è teoricamente obbligata a vincere per centrare almeno il playoff, ma i tre punti la metterebbero al sicuro da brutte sorprese e ovviamente il risultato di domani condizionerà anche l’accoppiamento per lo spareggio e il resto del cammino che potrebbe addirittura metterla davanti alla Lazio agli ottavi o i quarti.